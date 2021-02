Justice League - Snyder Cut, nuova sinossi ufficiale e data d'uscita

I fan DC attendono con grande ansia l’uscita su HBO Max di “Justice League – Snyder Cut”. La pellicola è stata ritenuta a lungo una leggenda, dal momento che non vi erano conferme ufficiali in relazione a del materiale girato da Snyder e mai utilizzato da Joss Whedon. Il velo è stato sollevato ormai da tempo e a breve si potrà apprezzare la pellicola nella sua interezza. Ben quattro ore di film che andranno a modificare radicalmente quanto visto sul grande schermo in precedenza. Un lungo film e non una miniserie, come ipotizzato in precedenza. Snyder è stato chiaro su questo punto. Il prossimo 18 marzo 2021 i fan potranno dunque cimentarsi in questo lungo viaggio nell’universo DC. Questa è infatti la data ufficiale rilasciata da HBO. Per quella data il film dovrebbe essere visibile in tutto il mondo, anche dove HBO Max non è disponibile. Warner Bros sarebbe infatti in trattativa per stipulare degli accordi di distribuzione, tenendo conto della chiusura generale ancora attiva delle sale cinematografiche.