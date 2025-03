Grande ritorno per Neffa, ad aprile esce l'album Canerandagio Parte 1

Il cantautore e rapper di Scafati, in provincia di Salerno, torna sulle scene con un nuovo attesissimo capitolo della sua carriera. Il disco uscirà il prossimo 18 aprile sotto l’etichetta Numero Uno (Sony Music). Con il suo stile inconfondibile e la capacità di attraversare generi e generazioni, l’artista segna un nuovo atto della sua epopea con un’opera che si preannuncia come un punto di svolta



Neffa è tornato, ufficialmente e definitivamente (per la gioia dei fan, a cui mancava molto).

Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston e aver sentito il calore scrosciante del pubblico all'ultima edizione del Festival di Sanremo, dopo aver annunciato il concerto-evento "Universo Neffa" del 5 novembre 2025 e aver avuto la riconferma di quanto amore c’è nei suoi confronti da parte di tantissimi italiani, il cantautore e rapper di Scafati, in provincia di Salerno, annuncia l’arrivo di una sua nuova fatica discografica. L’artista campano torna sulle scene con questo nuovo attesissimo capitolo della sua carriera, un disco intitolato Canerandagio Parte 1 (e che prelude, chiaramente, anche a un prossimo album, ossia la parte 2…).



Il disco uscirà il prossimo 18 aprile sotto l’etichetta Numero Uno (Sony Music). Con il suo stile inconfondibile e la capacità di attraversare generi e generazioni, Neffa segna un nuovo atto della sua epopea con un’opera che si preannuncia come un punto di svolta.

Canerandagio Parte 1 è già disponibile per il pre-order, e le aspettative sono alte: Neffa, infatti, ha sempre saputo reinventarsi, mantenendo intatta la sua autenticità e il suo tocco raffinato nella scrittura e nella produzione musicale.

In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso nelle scorse ore da Neffa sul suo account di Instagram in cui mostra in anteprima la copertina del disco in arrivo.

Un viaggio musicale tra evoluzione e radici Neffa, artista poliedrico e innovativo, ha costruito un percorso artistico che spazia dall'hip hop al pop, dal soul alla canzone d'autore, influenzando profondamente la musica nostrana degli ultimi decenni. Con il nuovo album Canerandagio Parte 1, il cantautore si apre a nuove sperimentazioni, offrendo un mix di sonorità calde, crude e incisive, che riflettono l'intensità emotiva e la profondità della sua scrittura. Il titolo, con quell'espressione "cane randagio", evoca un'immagine forte: quella di un artista libero, indipendente, che segue il proprio istinto senza compromessi, senza gufagli, senza ciotole di pappa preconfezionata servita da padroni.

Edizioni esclusive per collezionisti e appassionati Per soddisfare i fan più affezionati, Canerandagio Parte 1 sarà disponibile in diverse versioni, pensate per collezionisti e appassionati della musica su supporto fisico. Le edizioni includeranno LP black 180gr per gli amanti del vinile classico; LP sparkle, un'edizione speciale che aggiunge un tocco di unicità; LP sparkle autografato, un'esclusiva del Sony Music Store e, infine, il CD JewelBox, per chi preferisce il formato compact disc. Questa varietà di edizioni dimostra come l'album non sia solo un'esperienza musicale, ma anche un oggetto da collezione, pensato per valorizzare il legame tra l'artista e il suo pubblico.

"Universo Neffa", l'evento all'Unipol Forum Oltre all'uscita dell'album, Neffa tornerà sul palco con un evento speciale: il 5 novembre 2025, l'Unipol Forum di Milano ospiterà "Universo Neffa", uno spettacolo unico che celebrerà la sua carriera e presenterà al pubblico le nuove tracce di Canerandagio Parte 1. Prodotto da Vivo Concerti, lo show sarà un'occasione per rivivere i momenti più significativi del suo percorso artistico, con una scaletta che unirà i suoi successi storici ai nuovi brani, regalando ai fan un'esperienza coinvolgente e intensa.