Neffa torna live. Dopo Sanremo, annuncia un concerto al Forum di Assag

Neffa è tornato, signore e signori: questo momento era atteso da tanto, tantissimo tempo dai fan del rapper e cantautore di Scafati, in provincia di Salerno, che da troppo tempo mancava dalle scene.

Il Festival di Sanremo 2025 ha segnato il grande ritorno di Neffa. Per riportare sotto i riflettori questa icona del panorama musicale sono serviti Shablo, Guè, Joshua e Tormento. E i fan dell’artista campano non possono che ringraziarli, perché questo momento era atteso in maniera spasmodica da chi ama uno dei precursori dell'hip hop italiano a cui si devono pezzi che hanno fatto la storia delle sette note tricolori, oltre a hit popolarissime come Cambierà. Ma c’è anche un pezzo che ha macinato numeri di ascolto come La mia signorina, anch’esso parte integrante della storia della canzone italiana.

L’artista partenopeo ha svelato l’arrivo di "Universo Neffa", un concerto speciale che si terrà il 5 novembre al Forum di Assago, a Milano. E, anche se non c'entra stavolta, ricordiamo, inoltre, che Universo è un singolo del DJ e produttore italiano Deda, del rapper Fabri Fibra e proprio anche di lui, di Neffa, uscito il 14 ottobre 2022 come primo brano estratto dal primo album in studio di Deda, intitolato House Party.

Il talento di Neffa sarà presente anche nel nuovo album di Noemi, in uscita il 28 febbraio, intitolato Nostalgia. Il brano che dà il titolo al disco è stato scritto dal cantautore salernitano e interpretato in duetto con la cantante romana.

