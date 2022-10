Universo è uscito il 14 ottobre ma, se siete stati presenti all’ultimo live milanese di Fabri Fibra, dovreste averlo già ascoltato in anteprima con un po’ d’anticipo. Alla fine della performance, il rapper di Senigallia ha omaggiato il proprio ospite Deda con parole nette e che non lasciano spazio alle interpretazioni: “Quest’uomo è colui che mi ha spinto a fare rap”. Un grande merito per un artista che ha fatto la storia di un genere nel nostro Paese e che poi non ha avuto paura di sperimentare altre strade, al pari del suo sodale negli anni Novanta Neffa (anche lui presente nell’ultimo brano).

Strategie dell’universo

Il grande ritorno “sulla traccia” di Deda con Neffa e Fibra non va presa come una mini-reunion allargata dei Sangue Misto né va pensata come una sorta di seguito spirituale di quella Strategie dell’universo che nel 1998 univa Neffa e Deda alla voce soul di Al Castellana. Universo è un pezzo di storia della musica Italiana che ritorna a farsi sentire, proponendo qualcosa di lontano dalle mode ma che rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso da tempo staccato dal rap puro e semplice. Il nuovo pezzo non sarebbe potuto esistere se Andrea Visani da Ravenna (in arte Deda) non fosse passato negli ultimi quasi vent’anni attraverso esperienze musicali diverse, a partire da quanto prodotto con l’alter ego Katzuma. Ormai dagli anni Duemila Deda si è avvicinato ulteriormente a soul e funk, finendo addirittura per flirtare con la musica da ballo grazie al remix del leggendario padrino dell’house John Morales. Ha avuto l’umiltà di studiare la musica, frequentando l’ambiente jazz bolognese e lanciandosi in progetti come gli Okè o i Bellringers.

Tutte le suggestioni accumulate in questo tempo vengono riflesse come in una cartina di tornasole in Universo, un pezzo dove suona tutti gli strumenti di una base dal sapore old-school che non fa uso di sample.