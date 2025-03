7/13 ©Getty

Jack Alcott, già visto in Dexter: New Blood, sarà presente nella serie. Il suo ruolo non è ancora stato svelato nei dettagli. Tuttavia, la sua partecipazione suggerisce un legame con gli eventi passati. Jack Alcott (nato il 15 marzo 1999) è un attore americano noto per i suoi ruoli in The Good Lord Bird (2020) e Dexter: New Blood (2021–2022), appunto. Ha iniziato la sua carriera recitando in cortometraggi prima di apparire in serie come Champaign ILL e The Blacklist. Nella foto, lo vediamo alla premiere di Dexter: Original Sin a New York nel dicembre 2024



