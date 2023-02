Dexter, in lavorazione la serie prequel (e il revival dovrebbe prosegu

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Showtime ha ufficialmente ordinato la produzione di Dexter: Origins, il prequel della serie televisiva capitanata da Michael C. Hall nei panni dell’ormai celeberrimo serial killer messo a titolo.

Racconterà di un giovane Dexter Morgan, appena ventenne, che si trova nella fase di transizione, prima di diventare l’assassino seriale che il pubblico ben conosce. Secondo Deadline, la creazione di ulteriori show del franchise - tra cui una serie incentrata sul figlio di Dexter, Harrison - starebbe bollendo in pentola in casa Showtime. Nascerà quindi un bel Dexterverse? I fan lo sperano vivamente.

Per la loro gioia, pare che anche la serie revival sia destinata a continuare, benché per adesso non ci siano notizie ufficiali in merito.



Si sa invece che Dexter: Origins sarà ambientata a Miami negli anni Ottanta. La trama racconta di un giovane Dexter, il quale ha appena concluso il ciclo di studi e si appresta a entrare in polizia. Incontrerà molti dei personaggi centrali della serie originale, tra cui i membri della sua famiglia (il padre Harry e Deb, che qui vedremo da adolescente).