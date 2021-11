Dexter: New Blood, trailer italiano della serie revival

Nel revival, ambientato circa dieci anni dopo l'ultima puntata della serie, ritroviamo Dexter alle prese con una vita tranquilla. Ha cambiato nome in Jim Lindsay, vive ad Iron Lake, una cittadina fittizia a nord di New York, e porta avanti un’attività commerciale. Neanche la sua compagna, il capo della polizia Angela Bishop , è a conoscenza del suo passato. Come descritto dalle sinossi ufficiali dei primi due episodi di “ Dexter: New Blood” , “la situazione però è destinata a peggiorare con il risveglio della parte oscura del protagonista. Un misterioso sconosciuto, infatti, sembra essere sulle tracce di Dexter , mentre uno stimato membro della comunità di Iron Lake comincia a comportarsi in modo avventato. A complicare la situazione, il tentato ricongiungimento dell’ex ematologo con il figlio perduto da tempo, Harrison ”. Il revival è stato rilasciato in America il 7 novembre 2021 su Showtime, mentre in Italia le puntate arriveranno il 10 novembre su Sky Atlantic .

approfondimento

BBC, la classifica della top 100 delle serie TV del XXI secolo

L'attore principale, Michael C. Hall, ha anticipato alcuni aspetti di Dexter: New Blood: "Il personaggio è cresciuto, così come il pubblico. Tocchiamo molti argomenti diversi, come la crisi degli oppioidi, le sparatorie a scuola, come sono trattate le persone indigene in America. Abbiamo fatto il più possibile per essere attuali". Lo showrunner del revival Clyde Phillips ha detto: “Dexter adesso sta annaspando per via delle conseguenze di quelle scelte. È quando viene stuzzicato il suo appetito per l'umanità che si ritrova nei casini. E Dexter, nel momento in cui lo ritroviamo in questa incarnazione, è qualcuno che si è assunto le responsabilità di tutta quella devastazione".

Dexter: New Blood, il cast

Il cast della serie revival conta diverse new entry. Nei panni del protagonista troviamo sempre Michael C. Hall. A vestire invece i panni del primo antagonista dello show è Clancy Brown mentre Julia Jones interpreta il nuovo interesse amoroso di Dexter, Angela Bishop, prima nativa americana a capo della polizia di Iron Lake. Ci sono Alano Miller nei panni di Logan, sergente di polizia e assistente della squadra di wrestling del liceo; Johnny Sequoyah alias Audrey, la figlia di Angela e infine Jack Alcott, il cui personaggio è ancora avvolto nel mistero. Previsti poi anche due inaspettati ritorni: Jennifer Carpenter e John Lithgow. I loro personaggi, Debra Morgan e Arthur Mitchell aka Trinity Killer, sono morti rispettivamente nell’ottava e quarta stagione, ma torneranno nel revival sotto forma di ricordi di Dexter.