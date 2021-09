Dexter: New Blood, il trailer ufficiale della serie revival

Un anno dopo, circa, l’annuncio di una serie revival di “Dexter”, lo show è pronto a fare il proprio esordio. Tempi record per la produzione, considerando le difficoltà rappresentate dal Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Svariati teaser e foto proposte nel corso dei mesi, fino ad arrivare al trailer ufficiale da più di due minuti, che regala non pochi momenti interessanti.

Qualche abitudine permane, come quella di farsi amici tramite le ciambelle, ma altre sembrano mutate. Ha capito di doversi integrare maggiormente, prendendo parte attivamente alla vita della cittadina. Continua ad avere un forte legame con la Polizia. Il capo è infatti la sua fidanzata. Forte personalità e capelli lunghi e lisci sul volto. Ricorda qualcuno? Ovviamente il richiamo a Debra non manca. Il ricordo di sua sorella è sempre vivo, anche perché Jennifer Carpenter ha di fatto preso il posto di Harry. È lei, ora, la voce interiore con la quale Dex deve confrontarsi.

È tempo di dire addio a Dexter Morgan. Quel nome è morto a Miami, divorato dalla forza dell’oceano durante una tempesta devastante. È questa la versione ufficiale, quella cui tutti i suoi ex colleghi e amici credono. Il suo nuovo nome è Jim Lindsay e si è rifatto una vita a Iron Lake. Ancora una volta è un lupo tra le pecore, come si descrive nel filmato. Deve celare la propria natura, così da essere accettato.

La sete di sangue è gestita di certo meglio rispetto al passato, dopo i tanti drammi vissuti, ma non è svanita. C’è un serial killer lì fuori e Jim intende fare qualcosa a riguardo. È così che la sua strada si incrocerà con quella di Kurt Caldwell. Viene però da chiedersi se non resti proprio nulla che colleghi questo revival allo show originale. Il trailer risponde anche a questo dubbio. Negli istanti finali si intravede un giovane in casa di Jim/Dexter. È proprio chi ci si sarebbe aspettato. Harrison è riuscito nell’impresa di ritrovare suo padre.