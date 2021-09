Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 10 settembre. LIVE

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che estende l'obbligo del Green pass al personale esterno della scuola (quello che si occupa di mense e pulizie). Obbligo vaccinale per i lavoratori delle Rsa. Nella riunione Draghi annuncia che "a breve ci sarà un intervento più ampio di estensione dell'obbligo di Green Pass". Ok dell'Aifa alla terza dose. Il responsabile della strategia sui vaccini dell'Ema: "Le autorità nazionali possono procedere in ogni caso con piani per somministrare dosi addizionali o richiami di vaccino, come misura proattiva per proteggere la salute pubblica, prima che una decisione da parte del regolatore possa essere presa". Alla Camera la Lega vota a favore del decreto (convertito ora in legge) che aveva istituito il pass. Usa verso obbligo di vaccino o test in aziende con più di 100 dipendenti.

LE MAPPE - LE GRAFICHE) Sono 5.522 i nuovi casi di positività al coronavirus, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. 59 i decessi. Calano i ricoveri ordinari (-5) e in terapia intensiva (-6). Tasso di positività all'1,9% ( IL BOLLETTINO