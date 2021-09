10/11 ©Ansa

La legge Fornero - proposta nel 2011 dall'allora ministra del Lavoro Elsa Fornero (in foto) - calcola la pensione in base a quanto versato dal lavoratore e non all’ultimo stipendio percepito. Il punto più criticato è sempre stato l’innalzamento dell’età pensionistica di uomini e donne. Sulla base della normativa per andare in pensione servono 20 anni di contributi e 67 anni di età per la pensione di vecchiaia