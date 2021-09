7/11 ©Ansa

Va ricordato che la possibilità di accesso all’Ape sociale, senza alcun onere per il lavoratore, è garantita in primis ai disoccupati che risultano senza lavoro in seguito ad un licenziamento, con almeno 30 anni di contributi e che abbiano esaurito integralmente la prestazione per disoccupazione o mobilità da almeno 3 mesi