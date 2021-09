10/11 ©Ansa

In merito, invece, all'assunzione di paracetamolo prima del vaccino meglio evitarla perché secondo i pediatri "potrebbe ridurre la risposta immunitaria dell'organismo al vaccino", ma va usata in caso di effetti collaterali. E poi “non ci sono controindicazioni al vaccino in chi soffre di allergie, asma o celiachia. No, infine, ai test sierologici pre vaccino: "Possono generare falsi positivi o falsi negativi e avere conseguenze gravi"