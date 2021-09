5/10 ©Ansa

GREEN PASS PER I GENITORI ANCHE IN ASILI NIDI E MATERNE - Come si legge nel comunicato stampa del governo nel provvedimento sono "compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore". Resta da capire come verrà applicato nella pratica il decreto soprattutto per gli asili nidi e le materne

