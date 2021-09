10/10 ©Ansa

Al momento, l’ultimo decreto del Governo Draghi entrato in vigore lo scorso 6 agosto sull’uso del green pass subordina a quest’ultimo l'accesso alla ristorazione per il consumo al tavolo, se al chiuso. Il certificato verde al momento non serve per accedere ai ristoranti degli alberghi in Italia se il cliente alloggia nello stesso hotel