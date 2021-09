Green pass, Fedriga a Sky TG24: "Strumento utile, ma sia praticabile"

Lo ha dichiarato, in un'intervista a "Timeline", il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “Dobbiamo mettere in campo delle misure praticabili perché il green pass deve essere visto dai cittadini come uno strumento utile e non una vessazione", ha aggiunto

“Dobbiamo mettere in campo il green pass, che è uno strumento utile per mantenere aperte delle attività, ma dove è possibile inserirlo. Faccio un esempio: se venisse inserito il green pass sul trasporto pubblico locale sarebbe impraticabile e quindi vorrebbe dire bloccare la mobilità delle persone e le città”. Lo ha dichiarato, in un'intervista a "Timeline" su Sky TG24, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “Dobbiamo mettere in campo delle misure praticabili perché il green pass deve essere visto dai cittadini come uno strumento utile e non una vessazione", ha sottolineato. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)