Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 11 settembre. LIVE

GRAFICHE - Secondo l'ultimo bollettino, i nuovi casi di contagio sono 5.621 casi su 286.028 tamponi. I decessi sono 62 morti. Tasso di positività al 2%. ( BOLLETTINO MAPPE ). Intanto negli Usa il Texas annuncia che a breve presenterà un'azione legale contro l'obbligo di vaccinazione imposto da Joe Biden alle imprese.

I presidi lanciano l'allarme sul rischio caos nelle scuole con l'obbligo di Green pass anche per i genitori, ma il Governo va avanti verso l'estensione del certificato verde anti-Covid. Brunetta le definisce una misura "geniale". Manifestazioni no-vax/pass sono previste oggi a Roma e in altre città italiane. Bufera su Salvini, secondo cui le varianti del virus "nascono come reazione ai vaccini". Ancora in calo l'indice Rt e l'incidenza nel monitoraggio settimanale dell'Iss.