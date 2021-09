No Green pass, nuova manifestazione a Milano. VIDEO

Il corteo è partito da piazza Fontana. Presenti anche esponenti politici come Gianluigi Paragone, candidato sindaco a Milano con ItalExit. A Novara non sono più di una cinquantina i manifestanti che per l'ottavo sabato consecutivo stanno protestando

Il popolo dei No Vax e del no al Green pass torna in piazza questo pomeriggio in 120 città in tutta Italia, come a Milano, Novara e Roma (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Anche in questo caso il "passaparola" è avvenuto attraverso i social network e Telegram, il servizio di messaggistica dove sono attivi molti canali della galassia antivax finiti anche all'attenzione anche di alcune procure.

La manifestazione a Milano

Al grido di "Libertà, libertà, "Giù le mani dai bambini" e "Noi siamo il popolo", è partito da piazza Fontana a Milano il corteo No Vax che contesta il Green pass. Al momento sono circa 1.500 i manifestanti che aderiscono alla protesta indetta sul canale Telegram "Basta dittatura". I manifestanti hanno scandito anche slogan contro il sindaco Giuseppe Sala passando davanti a Palazzo Marino. "Milano non si piega", "Vaccino = crimine di Stato" sono alcuni dei cartelli che hanno con loro mentre sfilano per il centro della città gridando cori come: "Noi siamo il popolo sovrano", "Resistenza Resistenza".

Gli esponenti politici presenti

Presenti anche esponenti politici come il giornalista e candidato sindaco a Milano con il partito ItalExit, Gianluigi Paragone, che durante la manifestazione ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24: “Basta un solo giudice, che arrivi prima o poi, a smontare questa articolazione lesiva dei diritti fondamentali”. Presente alla protesta anche l'ex candidato di Forza Nuova a Palazzo Marino nel 2015 Marco Mantovani.

La protesta a Novara

Non sono più di una cinquantina i manifestanti che per l'ottavo sabato consecutivo stanno dando vita a Novara alla protesta contro il Green pass e l'ipotesi dell'obbligo vaccinale. Riuniti ancora una volta in piazza Matteotti, di fronte al Palazzo della Prefettura, hanno scandito i consueti slogan ("LIberta'" e "Giù le mani dai bambini") guardati a vista da una nutrito gruppo di agenti della polizia di Stato e della guardia di finanza. A conclusione del presidio c'è un breve corteo lungo Corso Cavour, la principale via del centro storico della città.