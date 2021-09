Covid Roma, in 400 a manifestazione contro Green Pass. VIDEO

E' in corso a Piazza del Popolo a Roma una manifestazione di protesta contro il Green Pass. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Secondo quanto si apprende da fonti di polizia sono circa 400 i no vax che hanno aderito all'iniziativa anche con il "passaparola" avvenuto attraverso i social network e Telegram. In piazza anche un gruppo di una trentina di aderenti a Forza Nuova.

Sono circa 120 le città dove questo pomeriggio sono state indette manifestazioni, tra cui Milano.