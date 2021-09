Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 12 settembre. LIVE

28enne non vaccinata muore dopo parto, "Mandata a casa"

E' morta a 28 anni Palma Reale, di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Era incinta, ha contratto il Covid e non era vaccinata: ha partorito all'ottavo mese e poi è morta. E' accaduto a Napoli dove la giovane donna era ricoverata in terapia intensiva al II Policlinico dal 29 agosto. "Scrivo questo post perché ho tanta rabbia e spero sarà pubblicato", afferma su Facebook la sorella Maria. Racconta che Palma "si era recata al pronto soccorso di Caserta per dolori di pancia e difficoltà respiratorie l'ospedale di Caserta effettua come per prassi un tampone risultato positivo. Cosa succede? Mia sorella viene mandata a casa! Curare a casa gli dicono incinta con problemi respiratori in atto senza fare una tac nulla! La situazione degenera subito dopo pochi giorni ora mia sorella e in gravissime condizioni ricoverata al II Policlinico di Napoli dove in primis hanno fatto nascere il bambino di urgenza che fortuna sta bene".