Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 settembre. LIVE

Passaporto vaccinale, l’Inghilterra ci ripensa: no all’obbligo per eventi e locali

La retromarcia è stata annunciata alla Bbc dal ministro della Sanità, Sajid Javid, secondo cui sarebbe inutile "fare qualcosa tanto per farla" e non appare più necessaria una restrizione di questo tipo visto l’alto numero di vaccinati nel Paese: “Abbiamo studiato l'ipotesi attentamente e, pur tenendola come opzione di riserva, sono lieto di dire che non andremo avanti con il progetto”. Nel Regno Unito solo la Scozia ha deciso di imporre il pass a partire dal 1° ottobre per accedere ad alcune attività.