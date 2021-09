Il ministro dell'Istruzione, nel giorno in cui quasi 4 milioni di studenti tornano tra i banchi in 10 regioni italiane: "La scuola deve ripensarsi e deve farci sentire un Paese". E ha aggiunto: "La didattica a distanza, quella dell'anno scorso, conto di averla lasciata alle spalle" Condividi:

"Siamo tornati ad avere la gioia di avere le classi piene dei nostri ragazzi", così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Sky TG24, nel giorno in cui quasi 4 milioni di studenti tornano a scuola in 10 regioni italiane (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA - ALLARME PER CLASSI SOVRAFFOLLATE). Quella di quest'anno "è una scuola che deve ripensarsi ed essere più consapevole di se stessa" e che deve "farci sentire un Paese", ha aggiunto Bianchi. E ha ricordato: "Il 93% del personale scolastico è vaccinato".

"Basta Dad, ma più digitale in classe" Poi un passaggio anche sulla Dad: "La didattica a distanza conto di averla lasciata alle spalle", ha detto Bianchi, sottolineando però che occorre adesso concentrarsi sull'aumento del "digitale in classe". "Bisogna imparare - ha aggiunto - a usare questi strumenti con capacità critica". Bianchi ha poi precisato che il ministero è al lavoro proprio per fare in modo che in caso di una scuola in difficoltà con il Covid "non vada in difficoltà tutta la Regione".