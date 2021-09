11/18

MASCHERINE - Le mascherine, almeno per ora, andranno indossate e si potranno togliere solo in mensa, durante il pranzo, e in palestra, durante l’attività sportiva. Saranno fornite dalle scuole come lo scorso anno. È slittata per ora la proposta del ministro Bianchi di non indossare le mascherine in caso di studenti tutti vaccinati. Servono comunque delle linee guida, sulle quali si sta ragionando