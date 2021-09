Rientro a scuola, dalle regole sul Green pass alle polemiche: la guida

15/17 ©Ansa

Per Maddalena Gissi, segretario generale Cisl Scuola, non c’è nulla di male nell’introdurre il Green pass anche per i genitori degli alunni. Importante sarebbe invece l’assunzione di nuovo personale, per organizzare al meglio le operazioni di controllo. Più critico Pino Turri di Uil Scuola, secondo cui le nuove regole “andranno ad aggravare la gestione di un sistema complesso. Quello che non si vuole comprendere è che le misure per la scuola non possono essere quelle usate per una pizzeria”