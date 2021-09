8/10 ©Ansa

Altra segnalazione che viene fatta è relativa all’uso delle mascherine a scuola: al momento tale presidio di protezione individuale risulta obbligatorio anche in presenza di studenti tutti vaccinati. Si chiede che nelle linee guida che saranno varate nei prossimi giorni sia eliminata l'indicazione di dismettere l'uso della mascherina per non creare episodi di discriminazione verso quei ragazzi non vaccinati per decisione dei propri genitori