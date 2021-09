5/10 ©IPA/Fotogramma

Uno dei problemi sollevati dai dirigenti scolastici riguarda le quarantene nel caso di un positivo in classe. Lo scorso anno la quarantena era di 10 giorni, che diventavano 14 per poter avere l'esito del tampone dopo l'isolamento, ora la legge prevede che per i vaccinati il tempo di allontanamento dalla scuola scenda a 7 giorni. Ma i dirigenti scolastici mettono in guardia dalle difficoltà che sorgeranno in classi in cui una parte è vaccinata un'altra no, con periodi di quarantene diversi per i ragazzi