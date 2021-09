1/17 ©IPA/Fotogramma

Nessun cambio di colore per questa settimana: la Sicilia resta gialla e le altre regioni in zona bianca. Il monitoraggio Iss-Ministero della Salute sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia presentato venerdì, infatti, non ha segnalato ulteriori peggioramenti per l'isola che, nonostante alcune preoccupazioni nei giorni scorsi, non è passata in zona arancione

GUARDA IL VIDEO: Zona gialla, le regole: cosa si può fare e cosa no