Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 14 settembre. LIVE

Sono 2.800 i nuovi contagi a fronte di 120.045 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 2,3%. Sono 36, invece, i nuovi decessi. (

BOLLETTINO

-

GRAFICHE

-

LE MAPPE

). D al 20 settembre al via le terze dosi per i più fragili. In Gran Bretagna si valuta il vaccino per i dodicenni.

Il decreto legge sul Green pass sarà oggi all'esame del Senato, dove non si esclude un voto di fiducia, mentre il governo è sempre più orientato all'estensione dell'obbligo anche ai lavoratori del settore privato che potrebbe essere decisa già in settimana per entrare in vigore in ottobre. A sdoganare il pass per tutti è anche il ministro leghista dello Sviluppo Giorgetti che sottolinea l'esigenza delle aziende di evitare in ogni modo nuove chiusure. L'obbligo vaccinale resta l'ultima istanza ma potrebbe farsi realtà se non si arriverà al 90% di vaccinati entro un mese.