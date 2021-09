15/16 ©IPA/Fotogramma

Il Green Pass in Grecia è obbligatorio per attività e locali come bar, ristoranti a partire dal 13 settembre. Non basta il tampone negativo. Obbligo anche nei teatri e sui treni a lunga percorrenza. In ambito lavorativo, che si tratti di pubblico o privato, è obbligatoria la vaccinazione o un doppio tampone settimanale. Obbligo vaccinale per il personale delle Rsa e per gli operatori sanitari da settembre. Test obbligatori negli uffici e nelle imprese, nelle scuole e nelle università. Lo stesso vale per i settori turismo, ristorazione e spettacolo