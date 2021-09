Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 15 settembre 2021

Intervenendo al G20 delle fedi, il presidente del Consiglio Mario Draghi torna sul tema della campagna vaccinale: "Per sconfiggere la pandemia, la campagna di vaccinazione deve procedere spedita ovunque. Solo così potremo salvare vite, frenare il contagio, evitare l'emergere di pericolose varianti - ha detto il premier - A oggi, però, soltanto il 2% della popolazione dei Paesi più poveri ha ricevuto almeno una dose di vaccino - a fronte del 42% della popolazione mondiale".

Arrivata la circolare del ministero della Salute per il via alle terze dosi "a 28 giorni" per gli immunocompromessi a partire dal 20 settembre,

Nel frattempo l'ultimo report del ministero della Salute registra 4.021 contagi a fronte di 318.593 tamponi (il tasso di positività è all'1,3%). I decessi sono 72. Scendono le terapie intensive (-9) e i ricoveri ordinari (-35). ( BOLLETTINO MAPPE ) Slitta l'esame del ddl Green Pass al Senato, giovedì il Cdm. Parrini ha detto che sul ddl sono stati presentati 103 emendamenti. Il governo è sempre più orientato all'estensione dell'obbligo del green pass anche ai lavoratori del settore privato che potrebbe essere decisa già in settimana per entrare in vigore ad ottobre. L'obbligo vaccinale resta l'ultima istanza ma potrebbe farsi realtà se non si arriverà al 90% di vaccinati entro un mese. In Gran Bretagna si valuta il vaccino per i dodicenni.