Green pass, i sindacati: "Da governo obbligo pubblico-privato"

Lo hanno riferito i segretari di Cgil, Cisl e Uil dopo la riunione con il premier Mario Draghi sul nuovo decreto per l'obbligo del certificato vaccinale. Sui tempi relativi all'entrata in vigore dell'estensione, dal governo "hanno parlato genericamente del mese di ottobre ma non hanno indicato date", ha sottolineato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil

Dopo quasi due ore, è terminata la riunione del premier Mario Draghi con i segretari di Cgil, Cisl e Uil sul nuovo decreto per l'obbligo del Green pass. “Il governo ci ha informati che approverà un decreto per rendere il Green pass obbligatorio sui posti di lavoro pubblici e privati”, ha riferito il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, proprio dopo l'incontro svoltosi a Palazzo Chigi.

Le tempistiche legate all'estensione

Per quanto riguarda i tempi dell'entrata in vigore dell'estensione del Green pass per i lavoratori pubblici e privati, dal governo "hanno parlato genericamente del mese di ottobre ma non hanno indicato date. Hanno detto che è una decisione non ancora assunta", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro. Così come, ha proseguito, "non ci hanno detto che sicuramente domani arriverà il decreto in Cdm", ma che stanno "decidendo e valutando", anche alla luce di questo confronto.