Terza dose, a chi spetta e quando si inizia: quello che c’è da sapere

Come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza i richiami si inizieranno ad effettuare dal 20 settembre. A indicare nel dettaglio categorie e tempistiche è la circolare del ministero della Salute. Dieci le categorie di pazienti immunodepressi che riceveranno prioritariamente la dose addizionale. Dopo si procederà con le altre categorie fragili, come gli over 80. Prevista una dose “booster” per il resto della popolazione