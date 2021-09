Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 settembre. LIVE

Sul Green Pass confronto tra il presidente del Consiglio Draghi e i sindacati in vista del Cdm delle prossime ore: il rafforzamento dell'obbligatorietà del certificato dovrebbe riguardare i lavoratori del pubblico e del privato, in particolare per quelle attività in cui il cliente ha il dovere di esibire il certificato: ristorazione, bar, trasporti di lunga percorrenza, cinema e teatri. Il governo ha posto la fiducia in Senato sul decreto sul Green Pass del 6 agosto, già approvato alla Camera.

Moratti a Sky TG24 : "Lombardia prima regione in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo che ci ha dato il commissario Figliuolo, vale a dire l’80% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale". Al via i test salivari nelle scuole "sentinella".

GRAFICHE - MAPPE) Sono 4.830 i positivi al Coronavirus, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Sono invece 73 le vittime in 24 ore. Tasso di positività all'1,5%. In calo i ricoveri ordinari (-37) e le terapie intensive (-14) ( BOLLETTINO

Le ultime notizie:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: