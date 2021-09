4/25

Per quanto riguarda l’occupazione degli ospedali, le soglie fissate per il passaggio alla zona gialla sono del 10% in terapia intensiva e del 15% nei reparti ordinari. La Sicilia supera il dato delle rianimazioni (11%) e degli ordinari (19%, così come la Sardegna (10% e 18). La Calabria segna 18% nelle aree mediche e le Marche in 13% nelle rianimazioni

La situazione in Italia: grafici e mappe