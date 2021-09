Covid, Rasi a Sky TG24: "Estensione green pass deterrente per no vax"

“L’estensione del green pass” ai lavoratori “è un deterrente per chi non si vuole vaccinare. È un problema di tutela della salute pubblica". Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del Commissario Figliuolo, intervenuto a "Buongiorno" su Sky TG24. E “ci sono ottime probabilità” di scongiurare nuove restrizioni e un nuovo lockdown”, ha affermato Rasi grazie alla campagna vaccinale e all’utilizzo del green pass (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA- LO SPECIALE).