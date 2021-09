1/13 ©IPA/Fotogramma

Il governo ha scelto di imporre con un decreto l’obbligo di Green pass per entrare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato ieri il decreto ai sindacati a Palazzo Chigi e ha fissato per questa mattina una cabina di regia per le scelte politiche finali, che il governo subito dopo comunicherà alle Regioni. Nel pomeriggio, infine, il testo dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri per il via libera

