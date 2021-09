8/10 ©IPA/Fotogramma

Chi è vaccinato dovrà restare a casa per 7 giorni e poi sottoporsi a tampone: se negativo, l’alunno potrà tornare a seguire le lezioni in classe dal giorno successivo. Per chi non è vaccinato il periodo è di 10 giorni e prevede, anche in questo caso, un esito di tampone negativo per rientrare in aula. Gli insegnanti non fanno parte dei contatti stretti e quindi non devono fare la quarantena. Regole diverse, infine, per l’alunno positivo: rientra a dopo l’esito negativo del tampone molecolare eseguito al 10imo giorno dalla comparsa della positività o dei sintomi