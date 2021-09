1/15 ©LaPresse

Alcuni lo hanno autorizzato dai 12 anni in su con una o due dosi, altri dai 17 anni e ci sono già alcuni Paesi, come il Cile, dove è stato dato il via libera per le immunizzazioni dai 6 anni in su. Ecco come si stanno regolando gli altri Paesi del mondo nella vaccinazione anti-Covid di bambini e adolescenti

GUARDA IL VIDEO: Vaccino Covid, Locatelli: "In autunno anche ai bambini"