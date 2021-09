4/25

Intanto proseguono in Italia le vaccinazioni dei più giovani. Per quanto riguarda gli under 30, nella fascia 12-19 anni il 44,1% è immunizzato con due dosi, il 20,5% con una e il 35,4% non è vaccinato. Nella fascia 20-29 anni il 67,4% è immunizzato con due dosi, l’11,8% con una e il 20,8% non è vaccinato

Vaccino Covid, dati e grafici sulle somministrazioni in Italia