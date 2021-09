8/9 ©Ansa

Al tavolo la Lega potrebbe presentare le sue richieste in materia di Green pass, come l'estensione a 72 ore della validità dei tamponi e l'istituzione di un fondo per indennizzare chi abbia subito danni dal vaccino. C'è anche tra i leghisti chi propone per la Pa il Pass solo per chi sta allo sportello. Ma i governatori leghisti spostano l'asse del partito verso una linea convintamente pro-Green pass