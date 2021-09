Covid, la Sicilia resta in zona gialla: le altre regioni a rischio

1/23 ©Ansa

La Sicilia confermata dal ministero della Salute zona gialla per altri 15 giorni. Ma dal 20 settembre non è detto che rimanga l'unica regione italiana a non essere più in zona bianca nell'ambito delle misure anti-Covid. La Calabria, per esempio, ha già numeri da zona gialla, ma il governo deciderà l'eventuale passaggio da una fascia di colore all'altra solo alla fine di questa settimana

GUARDA IL VIDEO: Covid, i numeri della pandemia del 13 settembre