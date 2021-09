3/12 ©IPA/Fotogramma

"La transizione ecologica non può essere fatta a spese delle categorie vulnerabili”, ha detto il ministro. "Se l'energia aumenta troppo di costo, le nostre imprese perdono competitività e i cittadini, soprattutto quelli con un reddito medio-basso, faticano ulteriormente per pagare dei beni primari come l'elettricità in casa. Queste cose vanno considerate perché sono egualmente importanti rispetto alla transizione ecologica"