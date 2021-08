4/10 ©IPA/Fotogramma

Il 1° ottobre è atteso il nuovo report Arera e un nuovo balzo in avanti per i costi in bolletta. Come riporta il Sole 24Ore, in questi giorni il metano costa circa 45 euro per mille chilowattora. In primavera il costo era di meno di 20 euro, mentre nel 2020 la media è stata di 10 euro

