7/10 ©IPA/Fotogramma

LE MISURE ALTERNATIVE - Le misure alternative, si legge sul Sole 24 Ore, "possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati"