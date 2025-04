Caso Garlasco, accolta istanza di ricusazione del genetista Giardina

Accolta la richiesta di ricusazione del genetista Emiliano Giardina, incaricato di occuparsi della superperizia nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio in concorso con altri. Il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto l'istanza avanzata dalla Procura in vista dell’incidente probatorio: il perito non sarebbe idoneo a svolgere il compito richiesto a causa di un'intervista nella quale si espresse sull'utilizzabilità di alcune tracce genetiche. Al suo posto sono stati nominati come perito la genetista Denise Albani e Domenico Marchigiani come perito dattiloscopico

Le motivazioni

L'istanza di ricusazione era stata avanzata dai legali di Alberto Stasi. Motivo della richiesta una intervista che Giardina, genetista forense noto anche per avere lavorato al caso Yara, rilasciò a un inviato della trasmissione televisiva Le iene il 5 aprile 2017. In quell'occasione, Giardina espresse pubblicamente "valutazioni e considerazioni attinenti all'oggetto dell'incarico". Per il gip Daniela Garlaschelli, "l'intervista in oggetto potrebbe compromettere l'apparenza di imparzialità del perito", per quanto sia stato scelto per le sue "indiscusse capacità professionali, per la preparazione scientifica e la riconosciuta autorevolezza". Di qui la decisione di accogliere l'istanza di ricusazione del professor Giardina.