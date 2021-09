Allarme prezzi, Istat: rincari in arrivo per imprese e famiglie

L'Istituto di statistica - nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - indica aumenti per i prossimi mesi, con il rischio per i consumatori di veder aumentare vendite e bollette e per le industrie di un rialzo su import e produzione. Il presidente di Confindustria chiede un intervento per mitigare il problema sul fronte delle materie prime. Il Codacons: la “stangata d’autunno” potrebbe pesare fino a 1.500 euro in più a nucleo