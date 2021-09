Covid, Galli a Sky TG24: "Il ritorno a scuola darà problemi"

"Facciamo tutti quanti il tifo per la scuola in presenza, su questo non c'è dubbio. Purtroppo, però, la riapertura delle scuole sicuramente ci darà qualche problema. E i problemi che mi aspetto sono quelli di un aumento della diffusione dell'infezione perché, purtroppo, tutti i bambini non sono vaccinati". Lo ha dichiarato Massimo Galli, direttore delle malattie infettive presso l'ospedale Sacco di Milano, in un'intervista a Sky TG24. "Gli adolescenti lo sono solo in parte e ahimè questa variante, di questo virus, è particolarmente in gamba nell'infettare anche i ragazzini e i bambini. Questo è l'elemento che più mi preoccupa perché comunque l'aumento della circolazione nei bambini potrebbe diventare un aumento della circolazione anche in quella fetta di adulti che si ostinano a non vaccinarsi, o che per molte per i più svariati motivi non si sono potuti vaccinare", ha aggiunto. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)