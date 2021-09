Ritorno sui banchi in 10 regioni italiane. Debutta la piattaforma per il controllo dei Green pass del personale scolastico. Il ministro Bianchi: "900mila verifiche in un'ora". Al via a breve test salivari a campione negli istituti. L'Anief proclama scioperi in tutta Italia. Trasporti: governo al lavoro su un software per scongiurare il rischio assembramenti nei tragitti casa-scuola