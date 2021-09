Covid Uk, verso via libera vaccino a 12-15enni: una sola dose Pfizer

Il parere dei chief medical officer



Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 settembre. DIRETTA

Secondo la fonte, il nuovo responso potrebbe ribaltare la precedente posizione assunta dall'esecutivo dopo il parere contrario espresso dai consulenti scientifici del Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI), che avevano dichiarato come il vaccino offra a quella fascia d'età solo un beneficio "marginale" per la salute.

Nel rapporto, i quattro esperti hanno considerato la salute fisica e mentale dei giovanissimi e le prospettive date dal vaccino a lungo termine, arrivando alla conclusione che la vaccinazione fornirà ai ragazzi un vantaggio aggiuntivo sia "materiale" che "utile", facendo sì che in tal modo meno ragazzi vedano interrotta la loro frequentazione scolastica durante il nuovo anno.

Se arriverà il libera del governo britannico, è probabile che il vaccino verrà somministrato direttamente nelle scuole e che ai genitori verrà chiesto di dare il consenso.

Come riporta la Bcc, la raccomandazione di somministrare una sola dose - che secondo i CMO potrebbe essere esaminata di nuovo in primavera - è correlata al rischio molto raro di una condizione chiamata miocardite o infiammazione del muscolo cardiaco. "Può causare dolore toracico e palpitazioni cardiache, ma i casi sono generalmente lievi e i bambini si riprendono rapidamente con il trattamento standard - precisa la fonte -. Il rischio è minimo dopo una dose di vaccino e leggermente più alto dopo due, con 12-34 casi osservati per ogni milione di seconde dosi".