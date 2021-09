Covid, ordinanza ministero Salute: Sicilia gialla per altri 15 giorni

Sicilia in zona gialla per altri 15 giorni. Lo ha deciso il ministero della Salute che nella nuova ordinanza 'Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia' ha deciso di rinnovare i provvedimenti del 27 agosto con cui la regione era stata posta nella fascia di rischio gialla (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Nell'ordinanza, datata 10 settembre e pubblicata sul sito dello stesso ministero, si legge che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia l'ordinanza del ministro della Salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione".