Sono 25 milioni gli italiani che, in media, partono tra giugno e settembre. Quest'anno, però, 4,5 milioni non sono andati in vacanza e non lo faranno. Degli altri 20,5 milioni, il 71% ha fatto almeno un viaggio di 5 notti o più, mentre il 18% si è concesso solo uno o più soggiorni brevi, sempre con pernottamento. Il 5% si è invece limitato ad escursioni giornaliere, mentre il 6% punta su settembre, ma ancora non è certo di partire. Questi in sintesi i dati dell’andamento turistico dell'estate che risultano dall’indice dell'Osservatorio Confturismo-Confcommercio

